3.1PhillipLim 3.1フィリップリム 15SSレザースニーカー41 ...

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3.1フィリップリム ブラック レザー ハイカット スニーカー 3.1 PHILLIP LIM |高円寺セレクトショップ CT70 ALDEN

madeinChina、箱付き、3.1PhillipLimの15SSメンズのものです。画像のモデル着用のものと色違いのものです。バイカラーデザインのローカットのレザースニーカーです。シューレース部分はゴムになっており紐を結ばず履けるつくりです。表記サイズEURサイズ41採寸値アウトソールの幅10.4cm、長さ29.2cm（若干の誤差はご容赦ください。）色黒×白素材レザー状態B～C：全体に使用感、汚れがあります。※状態評価についてS：新品、未使用品A：USED美品。目立った汚れやダメージのない非常に良い状態B：一般的なUSED商品。多少使用感や小キズ等のある状態C：使用感の目立つUSED商品。もしくは目に付く汚れやダメージがある状態D：大きな難有りの商品。ダメージや汚れでそのままでは着用に問題があると思われる状態上記の状態評価内の理由による返品はお受けできませんのでご了承お願います。スニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー