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ガンダー・五鈷鈴M　密教法具　浄化　ヒーリング
商品番号 D22441995664
商品名

ガンダー・五鈷鈴M　密教法具　浄化　ヒーリング
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チベット密教仏具、ガンダー・五鈷鈴です。音色はYouTubeガンダー・五鈷鈴Mの音色でご視聴いただけます。ベルとしての音色も美しいのですが、画像4（画像はイメージです）のように付属のスティックで淵をこするとウァーン…と共鳴を始めます。音による浄化、ヒーリングにどうぞ。*サイズ*ベル　高さ：14.7センチ　直径：7.7センチ　290グラムスティック16センチ　65グラム
http://narcologia.ru/goods/cryptographic420237.html
http://narcologia.ru/goods/calling556750.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion719278.html
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