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【極美品】ナイキ 人気色 ハーフジップ アノラック ボアフリース シェルパ
商品番号 X59425004852
商品名

【極美品】ナイキ 人気色 ハーフジップ アノラック ボアフリース シェルパ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,585 円
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商品詳細

ナイキのヘリテージウィンターシェルパジャケットフーディーオレンジ「NIKEASMNSWHEHOODIEHZWINTER19HO-SORN/BV3767-886」入手困難！廃盤完売モデルです♪試着のみ。ゆめまる着用品。#この出品者の他の商品も見てみるakiサイズL身幅約61cmゆき丈約76.5cm着丈約72cmカラーオレンジ紫パープルモコモコフリースがあったかいトレンディーなボアパーカー。アウトドアにも使える保温性抜群のストリートウェア。ハイキングや登山で活躍した70年代スタイルのフリースに柔らかいシェルパ素材を加え、冬仕様の現代的なスタイルに仕上げました。裏地はメッシュ素材で、快適性も抜群。タウンユースでカジュアルに合わせても良し、アウトドアで防寒着として着るも良しのオススメアイテム。女性のサイズ感、ゆるだぼにも良いと思います♪最終値下げ価格ですので早い者勝ちになります☆※神経質な方、完璧を求める方は購入をお控え下さい。
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