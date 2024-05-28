新品未使用本物セレブレザーリアル本革カウレザー牛皮キャップ帽子黒ブラック旅行

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商品詳細
【商品の説明】CH01ブランド・メーカー:商品名:新品未使用本物セレブレザーリアル本革カウレザー牛皮キャップ帽子黒ブラック旅行トラベルメンズレディースゴルフワークミリタリー野球帽素材:本革カウレザー 牛皮サイズ XL頭周り約57cmツバ5cm高さ9cm多少の誤差はあります。カラー:ブラック付属品:なしセレクトショップ正規店で購入しました。素材は間違いなく本革レザーですのでご安心下さい。正規品【商品の状態】 新品未使用使用状況:購入後ぜんぜん着用していませんのでかなり綺麗な状態です。（画像でご確認下さい）※個人基準のため参考までにお願いします。
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