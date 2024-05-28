FR2 月桃　ターコイズ　ネオンTシャツ

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商品詳細
現地で購入しました。新品 未使用 タグ付き※ネコポス発送のため、段ボールに入るように折りたたんで発送致します。シワ等気になる方はプラス料金で発送方法ご変更致しますので、お気軽にお申し付けください。※多少のお値段交渉受け付けます。ブラック月桃fr2ネオンTシャツLサイズ
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