新品✨アルバートサーストン ゴールド金具 サスペンダー 箱付き ...

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商品詳細
○アイテムALBERTTHURSTONアルバートサーストンサスペンダーアーガイル織りジャガードゴールド金具キャンバス革レザー紺ネイビー濃茶ダークブラウン箱付きY字型Y型○サイズ平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品タグ付きのお品になります！○カラー紺ネイビー濃茶ダークブラウン○素材キャンバス革レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。C
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