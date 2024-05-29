ハーレーダビットソン US 90 XL ロゴ 黒 ヴィンテージ Tシャツ

古着のハーレーダビットソンのTシャツです。サイズ表記が消えてますが恐らくXLカラーはブラックタグ付きサイズ着丈75cm詳細は写真を見て判断ください。古着なので気になる点は必ず質問して納得した上で購入お願いします。追加の写真も必要であれば質問よりお知らせください。



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