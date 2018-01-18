ワークシューズメンズビジネスシューズエナメル作業靴72

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★状態：新品未使用★素材：PU革★カラー：ブラック イエロー ブルー ブラウン★サイズ（cm）：24.5cm/3925cm/4025.5cm/4126cm/4226.5cm/4327cm/4427.5cm/45■計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。■画像はご覧になっているモニター.パソコン等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。色味が異なる等のクレームはお受けできませんので、ご了承下さい。■サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、サイズを再度ご確認下さいませ。