値下げ交渉承ります。お気軽にどうぞ。kithのcapです。kithtokyoにて購入後、汗ジミ防止の製品をおでこの部分に付けて着用していました。サイズは73/8です。(58.7cm)トラブル防止のため、返品は受け付けておりません。よろしくお願いします。



