PAL.ZRERI（パルジレーリ）メンズ二つ折り財布

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ご覧いただき有り難う御座います！ イタリアの有名ブランドPALZRERIパルジレーリ製メンズ二つ折り財布です。★サイズ 縦9.3㎝×横10.5㎝ 正規品取り扱い店から購入したヴィンテージの財布で購入した当時6万円程度だったと記憶しております。年月が経っておりますので安価でお譲りしたいとして出品しました。銘柄が外側面と内部革面へ明記されており確かな証が伺えるかと思いますので写真をご確認下さいまして新品完璧をお求めの方々にはお控えを賜り、気持ち良いお取り引きが叶えばと思っております。 ご検討の程よろしくお願いいたします