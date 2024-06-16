❤️ルイヴィトン エピルイーズ 長財布 ブラック 正規品❤️

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ご覧いただきありがとうございます^^こちらは日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手ブランドショップにて購入しており、鑑定済みの正規品です。❤️付属品❤️箱、保存袋❤️シリアル❤️CA2145❤️商品状態❤️ホックゆるい、全体的に使用感、小傷がございますが、まだまだお使いいただけます。❤️配送方法❤️配送方法に関しては主にメルカリ便を使用します。配送までの日数は1〜3日になります。❤️最後に❤️決してないとは思いますが、万が一正規品でない場合は返品対応いたします。尚、正規品でない場合は大変恐縮ですが、鑑定先をご教示いただきたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。お取引の際はよろしくお願いいたします^_^120822