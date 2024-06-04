【新品未使用】PAUL SMITH インテリアシグネチャーストライプ 長財布

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ご覧頂きありがとうございます！ヨーロッパの有名セレクトショップからVIP価格で購入した新品未使用となります。検品と画像撮影時には白手袋を着用しております(^_^)PAULSMITH ポールスミスインテリアシグネチャーストライプ長財布イタリア製カラー：ブラック公式販売価格66,000円付属品：画像2枚目の物一式。人気のポールスミスの長財布です。ユニセックスでメンズ、レディースともにオシャレに、機能的に使用できる人気のモデルとなっております。ご自身用はもちろんプレゼントにもおススメです！【インテリアシグネチャーストライプ】繊細で発色の良いシグネチャーストライプレザーにエンボス加工を施した長財布。表革は上質なカーフレザーを使用。インサイドにはシグネチャーストライプレザーにエンボス加工を施し、繊細な表情が生まれた、ラグジュアリーな仕上がりのアイテムです。イタリア製サイズ：約高さ11×幅19×マチ2cm素材：表地:牛革,羊革プレゼント用にラッピングも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい！しっかり梱包しメルカリ便宅急便にて発送いたします。ご不明点はコメント下さい。よろしくお願いいたします。