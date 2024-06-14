Fragment x POKEMON Tシャツ ピカチュウ

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注:発送は12月16日以降となります。こちら藤原ヒロシ氏率いるフラグメントデザインとのコラボレーション企画のサンダーボルトプロジェクト、ポケモンコラボのTシャツになります。今ではかなり激レアではないでしょうか？サイズはL(着丈71cm身幅53cm肩幅53cm)になります。状態は美品で10中8になります。#ポケモン#Pokémon#ピカチュウ#TB#Thunderbolt#project