Fragment x POKEMON Tシャツ ピカチュウ

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商品詳細
注:発送は12月16日以降となります。こちら藤原ヒロシ氏率いるフラグメントデザインとのコラボレーション企画のサンダーボルトプロジェクト、ポケモンコラボのTシャツになります。今ではかなり激レアではないでしょうか？サイズはL(着丈71cm身幅53cm肩幅53cm)になります。状態は美品で10中8になります。#ポケモン#Pokémon#ピカチュウ#TB#Thunderbolt#project
http://narcologia.ru/goods/septet873119.html
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