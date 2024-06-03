《限定出品》NEWモデル 白黒星ロゴ エナメル柄 No.7 キャップ rhc

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商品詳細
■新作2023s-4月発売モデル■YOSHINORIKOTAKEBLACK白黒星3D刺繍No.7ダメージ加工のメッシュキャップの出品です！こちらはヨシノリコタケ最新モデルの1つ、BLACKメインにダメージ加工されたツイル素材、ロゴはスターが入ったエナメルと3D刺繍のコンビネーション仕上げ。★新作リリースの中でもやはりNo.7が一番格好良く、30、40代の大人も十分に着こなしやすい雰囲気あるキャップですね！※暫く購入なければ嫁が使うとの事で、こちら数日間の《期間限定出品》と考えておりますので御求めの方、どうぞお早めにご検討下さい！【ブランド】YOSHINORIKOTAKE【カラー】ブラック\u0026星ロゴ【サイズ】フリーサイズ【商品状態】10/10※画像参照下さい※撮影のため、室内試着のみ、その後は未使用、保管状態です。※新品未使用でありますが、自宅保管ではありますので、その旨ご理解下さいませ。《備考》念のため、プロフ確認を御願い致します。また梱包、配送手配は極力早急に処理致しますが、本業(昼職)も加味した動きになりますので、どうかご理解とご了承願います。キャップメッシュキャップカモフラージュコラボ店舗限定限定レアNEWERAニューエラサーフィンスポーティーノースウェーブヨシノリコタケYOSHINORIKOTAKErhcロンハーマンバンクスWTWWTAPSTMTTCSSハーレーデウスチャンピオンノースフェイスパタゴニアナンバーナインマスターマインドワコマリアルシアンペラフィネディオールディースクエアードディーゼルシーグリーンスタンダードカリフォルニアSupremeNIKEadidas
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