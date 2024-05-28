ストーンアイランド マフラー 黒

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昨年購入し、数回着用しました。35,000円ほどで購入しました。洗濯した為、若干の毛玉や毛羽立ちがありますが、目立った傷や汚れはありませんので、着用には問題ありません。あくまでも中古品とご理解頂ける方のみご購入お願いいたします♩#ストーンアイランド#STONEISLAND#マフラー#ストール