ASHFORD アシュフォード ジャスティス　システム手帳 バイブル　19mm

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商品詳細
ASHFORDアシュフォードジャスティスシステム手帳バイブル 19mm2、3週間ほど使用しました。よろしくお願い致します。綺麗な状態かと思いますが、中古品となりますので写真のご確認お願い致します。ASHFORDアシュフォード Justisバングラデシュ産の牛革を使用し、ふっくらとした手触りとシンプルなデザインカラー:ブラウンバイブルサイズ 19mm
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