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ASHFORD アシュフォード ジャスティス　システム手帳 バイブル　19mm
商品番号 P98713083113
商品名

ASHFORD アシュフォード ジャスティス　システム手帳 バイブル　19mm
ブランド名 アシュフォード
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASHFORDアシュフォードジャスティスシステム手帳バイブル　19mm2、3週間ほど使用しました。よろしくお願い致します。綺麗な状態かと思いますが、中古品となりますので写真のご確認お願い致します。ASHFORDアシュフォード　Justisバングラデシュ産の牛革を使用し、ふっくらとした手触りとシンプルなデザインカラー:ブラウンバイブルサイズ　19mm
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