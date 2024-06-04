【別売りサポートスプリング付き】Speed Cobra 310 ツインペダル

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限定】TAMA SPEED COBRA 310 TWIN PEDAL

送料はこちらで負担致します。値下げ交渉なしにてご検討ください。新品で購入してから1~2ヶ月使用した後、ほとんど使用せず自室に保管してあるような状態でした。使用した際も乱暴な使用や雑な扱いはしておりません。本体に目立つ傷や不具合はありませんが、細かいくすみや使用感はみられます。ビーターの減り具合は写真4枚目をご参照ください。状態評価につきましては大幅な個人差がございますので、神経質な方はご遠慮ください。取扱説明書も付属します。写真5枚目のスピードコブラ用サポートスプリング(TAMAコブラコイルCC900S)を両側に装着してありますので、そのままお付けします。購入時の外箱は処分してしまいましたので、本体にプチプチを巻き、段ボールで梱包した状態で発送致します。発送方法はらくらくメルカリ便を予定しています。HP310LWSpeedCobra310TwinPedalTAMA定価：¥34000#TAMA#HP310LWSpeedCobra310TwinPedal種類...バスドラムアクセサリー・パーツ...その他