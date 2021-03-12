ワンダーファブリック　ベースボールキャップ　ケース付き　着物　西陣織

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wonderfabricベースボールキャップ試着程度の美品ですキャップケース付き定価は15000円位だったと思います。サイズ XL60㎝〜63㎝アジャスターで調整可能ですMADEINJAPANカラー···パープル形···ベースボール素材は着物の生地ですごく綺麗です。おそらく西陣織です。人と被りたくない方にオススメです！W@nderFabric(ワンダーファブリック)日本伝統生地を使用したCAPブランド。着物や産地織物など世界に誇る日本の様々な生地をCAPで展開。日々、ハンドメードにて製作＆発表しています。生地の魅力をCAPにて発信すると共に、ファッションとして使用して頂く事で日本の伝統や伝統を守る職人を守る事に繋がります。CAP帽子 ハット シュプリーム supremeNIKEadidasニューエラ NEWERAヒップホップダンスストリート MLB