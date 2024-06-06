未使用　タケオキクチ　ファスナー長財布

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商品詳細
国産のマット調の革を使用の大容量のファスナー長財布です。収納性と使い勝手の良さが魅力のアイテムです。未使用品ですが柔らかな牛革なのでキズはあります。ご容赦ください。
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http://narcologia.ru/goods/rouge439910.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador764506.html
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