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未使用　タケオキクチ　ファスナー長財布
商品番号 I21678622126
商品名

未使用　タケオキクチ　ファスナー長財布
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産のマット調の革を使用の大容量のファスナー長財布です。収納性と使い勝手の良さが魅力のアイテムです。未使用品ですが柔らかな牛革なのでキズはあります。ご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis534244.html
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