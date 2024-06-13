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STRAWBERRY SWITCH BLADE いちご リング SRJ2020
商品番号 J81470690005
商品名

STRAWBERRY SWITCH BLADE いちご リング SRJ2020
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 6,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスSRJ2020STRAWBERRYSWITCHBLADEリング/KIDS(定価税抜￥27,500)サイズ4号2022年9月4日に店舗で購入した物になります。ピンキーリングとして使用していました。大きく目立ったキズ等はありませんが、細いスレ傷等は確認できますので神経質な方はご購入お控えください。1枚目が付属品等全てとなります。気になった事がありましたらお気軽にお声掛けください。
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