STRAWBERRY SWITCH BLADE いちご リング SRJ2020

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商品詳細
ジャスティンデイビスSRJ2020STRAWBERRYSWITCHBLADEリング/KIDS(定価税抜￥27,500)サイズ4号2022年9月4日に店舗で購入した物になります。ピンキーリングとして使用していました。大きく目立ったキズ等はありませんが、細いスレ傷等は確認できますので神経質な方はご購入お控えください。1枚目が付属品等全てとなります。気になった事がありましたらお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle386225.html
http://narcologia.ru/goods/assessor529703.html
http://narcologia.ru/goods/protein22934.html
STRAWBERRY SWITCH BLADE リング/KIDS| JUSTIN DAVIS（ジャスティン ...
STRAWBERRY SWITCHBLADE リング
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STRAWBERRY SWITCH BLADE リング/KIDS
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美品!ジャスティンデイビス SRJ2020 ストロベリーリング-
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http://narcologia.ru/goods/assessor529703.html
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美品!ジャスティンデイビス SRJ2020 ストロベリーリング-
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