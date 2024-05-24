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ケンゾー 折り財布 金×黒 メタルロゴ
商品番号 D11732543910
商品名

ケンゾー 折り財布 金×黒 メタルロゴ
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 2,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用してましたが好みの系統が変わったため出品いたします。使用期間は3ヶ月程度です。多少の傷や汚れはあると思います。写真にてご確認ください。よろしくお願いします。財布形···二つ折り
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