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ヴィヴィアンウエストウッド★ 長財布 ポリー ラウンドファスナー BK
商品番号 I60658082153
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド★ 長財布 ポリー ラウンドファスナー BK
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド★長財布ポリーラウンドファスナーBKメタリック調のオーブモチーフがついています♪若干の使用感はありますが、まだまだ男女問わずご使用頂けそうです。約横18.5cm×縦10cm×厚み2.5cm合成皮革
http://narcologia.ru/goods/forthcoming583292.html
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