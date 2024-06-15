PaulSmith ポールスミス カードケース 定期入れ

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商品詳細
PaulSmithのカードケースです。元々プレゼントで渡すものでしたが、機会がなくなってしまいましたので出品致します。その為、プレゼントにも適してるかと思います。新品、未使用ですが、箱のまま自宅保管の為、ご理解頂ける方はよろしくお願いいたします！
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