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PaulSmith ポールスミス カードケース 定期入れ
商品番号 F30886861889
商品名

PaulSmith ポールスミス カードケース 定期入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithのカードケースです。元々プレゼントで渡すものでしたが、機会がなくなってしまいましたので出品致します。その為、プレゼントにも適してるかと思います。新品、未使用ですが、箱のまま自宅保管の為、ご理解頂ける方はよろしくお願いいたします！
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