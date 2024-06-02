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ポールスミス キーケース
商品番号 P70448772772
商品名

ポールスミス キーケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレゼント用で買いましたが、思っていたものと違う感じだったので出品します。　新品未使用ですが、自宅保存ですので気になる方はご遠慮ください。艶のあるブラックのキーケースです。カラー···ブラック
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