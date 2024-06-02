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LFYT×NEW ERA 7 1/2 ニューエラキャップ
商品番号 V15109309328
商品名

LFYT×NEW ERA 7 1/2 ニューエラキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LFYT×NEWERAエルエフワイティー×ニューエラLFLOGO59FIFTYFITTEDCAP20THANNIVERSARYLafayetteとNEWERAのコラボキャップです。本体価格　8250円カラー　　クリーム×ネイビーサイズ　　71/2新品購入した後、３回程短時間で使用しました。中古品の為、写真で状態の確認をして頂きご納得の上ご購入して下さい。目立った大きな傷や汚れはありませんがあくまで中古品である事をご理解下さい。付属品　　LFピンズ　LFYTタグ　NEWERAタグ人気商品のためこちらのカラーは完売済みです。形崩れ防止の為ダンボールに入れ発送致します。送料込みです！
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