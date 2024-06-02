カステルバジャック ガルニエ 馬革/牛革 長財布 076615 イケテイ ...

カステルバジャックガルニエ長財布です。新品未使用。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品です。定価１８７００円。カステルバジャック氏によって描かれた実際のイラストをそのまま革にプリントを施したカラフルでPOPなデザインが特徴。家紋ブローチとブランド名の箔押しがアクセントに。トーンオントーン(同系色)でプリントをしているため、総柄でありながら、派手過ぎず素材に奥行き感を与えます。内側にはブランドロゴの箔押し。本体素材にはホースレザーを使用しているため、革でありながらとても軽量に仕上がっています。小銭入れ×１、カードポケット×１２、札入れ×１、大きめのポケット×３。【色】・・・ホワイト(シロ)。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。【素材】・・・馬革、牛革。【サイズ】・・・約１９×９×２．２ｃｍ。【状態】・・・新品未使用。箱に破れが見られます。ご了承の上、ご入札お願い致します。#076615#アキレス076615#イケテイ#IKETEI



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