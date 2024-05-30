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✨美品✨dunhill 長財布 ラウンドファスナー カドガン ボードン レザー
商品番号 L52785681803
商品名

✨美品✨dunhill 長財布 ラウンドファスナー カドガン ボードン レザー
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

14➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます！人気ブランドのため、お早めにご購入くださいませ✨➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅アイテム美品ダンヒル　dunhill長財布　ラウンドファスナーレザー　本革ブランドロゴカドガンボードン✅サイズタテ　10.5cmヨコ　20cmマチ　2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。箱付きです。最後の写真をご確認ください。✅状態美品でまだまだご使用可能です。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※素人検品のため気になる点などございましたら、必ずコメント、もしくは『受取評価前』にご一報をお願いいたします。✅カラーワインレッド　赤✅購入元大手リサイクルショップストアのオークション（鑑定済み）✅配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
http://narcologia.ru/goods/message501327.html
http://narcologia.ru/goods/septet2719.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement172699.html
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