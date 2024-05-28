VINTAGE ヴィンテージ リング シルバー925 18号

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VintageRingSilver925RingNo.18アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用し、年代物にしか出せないとても良い雰囲気があり、925刻印もしっかりあります。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:18号最大幅:0.8cm重量:5.7g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.781