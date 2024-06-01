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エフィ メンズブレスレット【オマケ付！】
商品番号 O90404108476
商品名

エフィ メンズブレスレット【オマケ付！】
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年クルーズ船サンプリンセスにて購入しました。エフィーのシルバーブラックスピネルのメンズブレスレットです。保証書と、オマケにペンキーホルダーと巾着をお付けします。カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバーこちらは、楽天やYahooにて15万円以上で出品されている商品です。エフィーメンズブレスレット・バングル・アンクレットアクセサリーEFFYMen'sBlackSpinelBraidedLeatherBraceletinSterlingSilverSilverhttps://www.effyjewelry.com/collections/mens-bracelets/products/effy-mens-sterling-silver-black-spinel-leather-bracelet-2-11-tcw
http://narcologia.ru/goods/secretarial368016.html
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