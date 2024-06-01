エフィ メンズブレスレット【オマケ付！】

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商品詳細
2019年クルーズ船サンプリンセスにて購入しました。エフィーのシルバーブラックスピネルのメンズブレスレットです。保証書と、オマケにペンキーホルダーと巾着をお付けします。カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバーこちらは、楽天やYahooにて15万円以上で出品されている商品です。エフィーメンズブレスレット・バングル・アンクレットアクセサリーEFFYMen'sBlackSpinelBraidedLeatherBraceletinSterlingSilverSilverhttps://www.effyjewelry.com/collections/mens-bracelets/products/effy-mens-sterling-silver-black-spinel-leather-bracelet-2-11-tcw
http://narcologia.ru/goods/secretarial368016.html
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