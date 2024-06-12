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NCT NCT127 ジェヒョン トレカ⑩
商品番号 P10393705142
商品名

NCT NCT127 ジェヒョン トレカ⑩
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NCT127ジェヒョンのトレカです。表示価格はセット売りの金額です。backtoschool特典セット➡︎3250/枚(詳細は覚えてないです、中国サイト特典一枚含む)backtoschoolID+証明写真➡︎1700(証明写真は切りました、詳細が必要であれば写真を追加します)Dicon➡︎300/枚日本ペンミ入場➡︎500/枚トレカの裏面は画像2枚目をご確認ください。グッズリリースされた年にオフィシャから購入、交換したものになります。スリーブ+厚紙補強+ミニレターで発送する予定です。6000円以上の場合、メルカリ便で対応いたします。素人保管・海外輸入品のため、ご理解できる方、ご購入をお願いいたします。バラ売り⭕️まとめてご購入の場合、送料をマイナスいたします。基本は即日発送⭕️検索用テイル、ジャニー、テヨン、ユウタ、クン、ドヨン、テン、ジェヒョン、ウィンウィン、ジョンウ、ルーカス、マーク、シャオジュン、ヘンドリー、ロンジュン、ジェノ、ヘチャン、ジェミン、ヤンヤン、ショウタロウ、ソンチャン、チョンロ、チソンjenimsports、ソバンチャ、キノ、ボイスキーリング、FM、ソウルコン、superhuman、スヌン、ルーキズ、DVD、ミニチュアバス、生写真
http://narcologia.ru/goods/mythic364835.html
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