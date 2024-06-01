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LIFE POCKET◇Mini Walletライフポケット MAMORIO
商品番号 J47179125430
商品名

LIFE POCKET◇Mini Walletライフポケット MAMORIO
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小さいスマートウォレット、ライフポケットになります。カードケース付きですコンパクト財布の中に紛失防止タグMAMORIOが搭載できますので、無くさない財布とも言われています。ミニマリストの方におすすめです。ここまで小さくて、電池交換タイプの紛失防止タグはないと思いますので、これだけでも価値あると思います
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