ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
[商品説明]■ブランド：JUSTINDAVIS(ジャスティンデイビス)■品名:CRUCIFIXIONPENDANT＋VOODOOCHAIN■品番：SPJ591,SNJ500■サイズ:50cm(アジャスターで45cmに調整可能)■カラー：ペンダント(クリアジルコニア)、いぶし■付属品：ギャランティー（保証書）,JDネックレスケース■状態：新品未使用■定価：144,100円(53900＋90200)■生産終了品(廃盤)スカルペンダントとジルコニアとスカルをモチーフにしたチェーンセットなります。画像4は参考画像ですが、実物はペンダントのフロント部にはクリアジルコニアを使用しております。チェーンはジルコニアを使用しており高価なチェーンとなります。現在は販売終了になる為お探しの方は是非。☆他にも大量に出品しておりますので是非ご覧下さい☆
http://narcologia.ru/goods/capitation938408.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy544453.html
http://narcologia.ru/goods/composite527854.html
新品◇JUSTIN DAVIS◇スカルネックレスセット◇50cm◇希少セット ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆スカルネックレスセット◆50cm◆14万円◆希少
新品◇JUSTIN DAVIS◇スカルネックレスセット◇50cm◇希少セット ...
新品◇JUSTIN DAVIS◇死神&マリアネックレスセット◇50cm◇12万円 ...
Justin Davis - ジャスティンデイビス エッセンシャルスカルペンダント ...
ジャスティンデイビス ネックレス(メンズ)の通販 1,000点以上 | Justin ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆死神&マリアネックレスセット◆50cm◆12万円
ジャスティンデイビス×スターウォーズ リング17号 ネックレス50cm セット | フリマアプリ ラクマ
Justin Davis - ジャスティンデイビス×スターウォーズ リング17号 ...
Justin Davis ネックレス | labiela.com
春新作の ジャスティンデイビススカルネックレス ネックレス - www ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆死神&マリアネックレスセット◆50cm◆12万円
JUSTIN DAVIS SKULL DIVINE チェーン 50cm 特价！ zicosur.co
http://narcologia.ru/goods/capitation938408.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy544453.html
http://narcologia.ru/goods/composite527854.html
新品◇JUSTIN DAVIS◇スカルネックレスセット◇50cm◇希少セット ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆スカルネックレスセット◆50cm◆14万円◆希少
新品◇JUSTIN DAVIS◇スカルネックレスセット◇50cm◇希少セット ...
新品◇JUSTIN DAVIS◇死神&マリアネックレスセット◇50cm◇12万円 ...
Justin Davis - ジャスティンデイビス エッセンシャルスカルペンダント ...
ジャスティンデイビス ネックレス(メンズ)の通販 1,000点以上 | Justin ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆死神&マリアネックレスセット◆50cm◆12万円
ジャスティンデイビス×スターウォーズ リング17号 ネックレス50cm セット | フリマアプリ ラクマ
Justin Davis - ジャスティンデイビス×スターウォーズ リング17号 ...
Justin Davis ネックレス | labiela.com
春新作の ジャスティンデイビススカルネックレス ネックレス - www ...
新品◆JUSTIN DAVIS◆死神&マリアネックレスセット◆50cm◆12万円
JUSTIN DAVIS SKULL DIVINE チェーン 50cm 特价！ zicosur.co