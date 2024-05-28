新品◇JUSTIN DAVIS◇スカルネックレスセット◇50cm◇希少セット ...

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[商品説明]■ブランド：JUSTINDAVIS(ジャスティンデイビス)■品名:CRUCIFIXIONPENDANT＋VOODOOCHAIN■品番：SPJ591,SNJ500■サイズ:50cm(アジャスターで45cmに調整可能)■カラー：ペンダント(クリアジルコニア)、いぶし■付属品：ギャランティー（保証書）,JDネックレスケース■状態：新品未使用■定価：144,100円(53900＋90200)■生産終了品(廃盤)スカルペンダントとジルコニアとスカルをモチーフにしたチェーンセットなります。画像4は参考画像ですが、実物はペンダントのフロント部にはクリアジルコニアを使用しております。チェーンはジルコニアを使用しており高価なチェーンとなります。現在は販売終了になる為お探しの方は是非。☆他にも大量に出品しておりますので是非ご覧下さい☆