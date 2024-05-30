【新品】ビームスハート　セットアップ　スーツ　ストライプ　ネイビー　裾上げ未

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♦︎♦︎♦︎ご購入の前にプロフィール欄をご確認下さい♦︎♦︎♦︎ブランド♦︎ビームスハート♦︎サイズ詳細♦︎・ジャケット シングル肩幅41cm身幅47.cm袖丈59cm袖幅13.5cm着丈70cmサイドベンツ背抜き2ボタン・パンツウエスト76cmヒップ98cm股上25cm股下→裾上げ前総丈裾上げ前渡り幅28cm裾幅※裾上げ前※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。♦︎カラー♦︎ネイビー♦︎素材♦︎素材タグが切れており確認できません。◆状態♦︎新品未使用です。ジャケットはしつけ糸がついてます。パンツは裾上げ前です、◆配送について♦︎簡易梱包にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合上で遅れる場合がありますのでご了承下さい。梱包は丁寧に対応いたします(o^^o)♦︎取引時の注意点♦︎大手リサイクルショップにて購入いたしました。古着であることをご理解ください。古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。その他何か気になる事がございましたらお気軽にコメントしてください⭐️⭐️