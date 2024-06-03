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ニューエラ　59FIFTY サイドパッチ レッドソックス ワールドシリーズ
商品番号 T84628677555
商品名

ニューエラ　59FIFTY サイドパッチ レッドソックス ワールドシリーズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

59FIFTYMLBサイドパッチボストン・レッドソックスワールドシリーズMLBワールドシリーズ、オールスターゲーム、サブウェイシリーズのロゴのパッチをライトサイドにレイアウトしたシリーズ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。アンダーバイザーをグレーに、スウェットバンドをホワイトにカラーリング#MLBサイドパッチコレクション#ユニセックス#レッドソックスキャップ#59FIFTY#サイドパッチアップ#Cap#ニューエラ#NewEra#ワールドシリーズ#帽子即完売になった品です気に入って沢山着用しています現状出品※ゆうパケットポストにて発送予定
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