ニューエラ 59FIFTY サイドパッチ レッドソックス ワールドシリーズ ...

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59FIFTYMLBサイドパッチボストン・レッドソックスワールドシリーズMLBワールドシリーズ、オールスターゲーム、サブウェイシリーズのロゴのパッチをライトサイドにレイアウトしたシリーズ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。アンダーバイザーをグレーに、スウェットバンドをホワイトにカラーリング#MLBサイドパッチコレクション#ユニセックス#レッドソックスキャップ#59FIFTY#サイドパッチアップ#Cap#ニューエラ#NewEra#ワールドシリーズ#帽子即完売になった品です気に入って沢山着用しています現状出品※ゆうパケットポストにて発送予定