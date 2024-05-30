AIR FORCE 1 07 LV8/エアフォース/パープル27.5cm/

正規店購入です。全体的にダメージあります。神経質な方購入お控え下さい。箱は別のairforceの箱になります。靴紐2色おつけします。AIRFORCE1'07LV8\"NBAROYAL\"（ゲームロイヤル/ホワイト）ブランド：NIKEエアフォース1性別：メンズ色：パープルカット：ローカット着脱タイプ：紐、シューレース



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