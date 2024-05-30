15号　新品　ナチュラルボーンアディクション　リング　ユリ　ジルコニア　ホワイト

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【商品説明】291295オムなどを展開するパッゾ系列のブランド、カスタムカルチャーの派生ブランド、NaturalBornAddictionのシルバー925製のリング。ユリ（リリー・フレア）をモチーフに、全面的にジルコニアを散りばめた豪華なアクセサリーです。比較的肉厚のリングでボリュームもインパクトもあり、コーディネートの主役にぴったり。リングの内側には「CC（customculture）」と刻印されています。定価15,400円（税別14,000円）サイズ違いとカラー違い（ブラックとクリア）で複数出品していますので、ペアリングにもおすすめです。【状態】新品未使用です。そのため、特に目立った傷や汚れはありません。フロントの黒い部分は元からの燻し加工です。保管に伴うごくわずかな傷やsilver特有の黒ずみに関してはご容赦ください。ほぼ店頭コンディションですが、ごくわずかな傷や汚れまで気になる、神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（刻印あり）ジルコニア【サイズ】15号【付属品】・価格タグ（折れや汚れがございます）・パッゾポーチ（在庫次第で写真以外のナチュラルボーンアディクションか、カスタムカルチャーのポーチになる可能性があります。ご了承ください）【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】0003800005000291295オム291295HOMMEcustomculturePAZZO指輪紋章メンズレディース古着WSS