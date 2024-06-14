VERSA-LOK ツートーン キャップ 企業 5パネル 刺繍 ヴィンテージ

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アメリカに拠点を置き、建築用コンクリートや石材を製造販売する企業「Versa-Lok」のキャップです。●色：グリーン、ネイビー●頭周：53.5cm−58.5cm●クラウンの深さ：中間の深さ●素材：コットン●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。帽子ロゴコットンVintageCap古着ビンテージカラー...グリーン形...ベースボール048MA984