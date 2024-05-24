ファーストアローズ フェザー Sサイズ

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商品詳細
FIRSTARROW'sファーストアローズフェザー素材silver950サイズ縦4.1cm横1cm重量4.1g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver950シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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