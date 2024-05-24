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LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR
商品番号 X31483053458
商品名

LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長　21cm付属品なし。素材はシルバー925北中米の中でも美しい町として有名なメキシコのタスコ。青い空と白い建物のコントラストは訪れる人に開放感を与えます。古くから銀の採掘で知られ、有名ブランドのOEMを手掛けるアトリエも多く、腕の良い職人が今でも活動している街でもあります。そのタスコで作られたLAVERのシルバーアクセサリーは、銀の質も非常によく、デザインは個性的で職人の正確なモノづくりによって生み出されています。丸型のシルバーリングを繋ぎ合せてチェーンにしたブレスレット。馬具の金具を連想させるようなリングにTバーを通すジョイント部分が特徴。加工のされていない艶やかで美しいシルバーの素材感は上品なイメージです。それ自体に存在感があり、単品でも付けて頂きやすいデザインです。
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LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR
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LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR
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LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR
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