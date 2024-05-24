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商品詳細
全長 21cm付属品なし。素材はシルバー925北中米の中でも美しい町として有名なメキシコのタスコ。青い空と白い建物のコントラストは訪れる人に開放感を与えます。古くから銀の採掘で知られ、有名ブランドのOEMを手掛けるアトリエも多く、腕の良い職人が今でも活動している街でもあります。そのタスコで作られたLAVERのシルバーアクセサリーは、銀の質も非常によく、デザインは個性的で職人の正確なモノづくりによって生み出されています。丸型のシルバーリングを繋ぎ合せてチェーンにしたブレスレット。馬具の金具を連想させるようなリングにTバーを通すジョイント部分が特徴。加工のされていない艶やかで美しいシルバーの素材感は上品なイメージです。それ自体に存在感があり、単品でも付けて頂きやすいデザインです。
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10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR シルバーブレスレット | labiela.com
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
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LAVER ラバー 】 NO.5 / 7mm Curb Chain T Bar Bracelet（ブレスレット ...
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
シルバーチェーンブレスレット LAVER - ブレスレット
MIX CABLE CHAIN T BAR
http://narcologia.ru/goods/contemplate766077.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox374439.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford51273.html
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR シルバーブレスレット | labiela.com
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
10mm Cable Chain T Bar Bracelet [no.3]
ー品販売 LAVER 10MM CABLE CHAIN T BAR シルバーチェーン kids-nurie.com
LAVER ラバー 】 NO.5 / 7mm Curb Chain T Bar Bracelet（ブレスレット ...
Bit Cable Chain T Bar Bracelet [no.20]
シルバーチェーンブレスレット LAVER - ブレスレット
MIX CABLE CHAIN T BAR