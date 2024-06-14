ガリトラップブレス【3087Q5】

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商品詳細
【BRÜNABÖINNEブルーナボイン】サイズ調整用の丸環は2箇所球の部分は中空で見た目と相反し軽量で繊細な印象が美しいもの 細かい所までロウ付けで処理されており職人の丁寧な細工が行き届いた大量生産品とは一線を画すさりげなく上品な存在感ソフィスティケイトされた雰囲気で重ね付けでも単体でもバランス良し繊細さと不思議な魅力が混在するスタンダードタイプ。寸法などは写真載せてます。箱ありです。品番:3087Q5カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/procurement899233.html
http://narcologia.ru/goods/Adder273775.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate582448.html
BRU NA BOINNE ガリトラップブレス - PALETTE art alive Online SHOP
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