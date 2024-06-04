NIKE AIR VAPORMAX 27cm 9 ナイキ エアヴェイパーマックス

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モデル名：NIKEAIRVAPORMAXFLYKNIT 色：palegreyサイズ：27cm（US：9）1987年、\"NIKEAIR\"という機能性のビジブル化に成功した画期的なデザインで登場した\"AIRMAX\"。以降、ナイキのランニングシューズのアイコンとして今日までアスリートからコレクターまで老若男女問わず愛され続けてきました。2017年、誕生より30年を向かえ様々なアニバーサリーモデルが発表されているAIRMAXシリーズから登場したのが、AIRVAPORMAX（エアヴェイパーマックス）。これまでのエアマックスシリーズは、ソールに可能な限り多くのAIRを入れる設計を進めてきたが、ヴェイパーマックスでは量を減らしたAIRを効率的に使用することに重点が置かれて設計され、ランナーに必要なAIR量を配分されています。また「空気（AIR）の上を走る」というコンセプトを表現する為に透明のエアーユニットを採用。アッパーには超軽量の糸を編み込んだFlyknitアッパーを使い軽量化とフィッティング性を高めました。メインカラー···グレーモデル/シリーズ···AIRVAPORMAXモデル/商品名···AIRVAPORMAXモデル/商品名···FlightKnit#エアマックス95#BLAZER#イエローグラデ#FORCE