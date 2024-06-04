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クロムハーツ（Chrome hearts） キーパーペンダント
商品番号 W28303621870
商品名

クロムハーツ（Chrome hearts） キーパーペンダント
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバークロムハーツ（Chromehearts）キーパーペンダント　KEEPER2023年に9月にのリンカン銀座店で自身購入した確実正規品です。購入時12万円ほどしました。付属品リンカン銀座店でのレシート、袋状態それなりに使用していたので小傷などありますがまだまだ使って頂けます。写真でご確認ください。
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