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ファイテン
商品番号 D97941420543
商品名

ファイテン
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

新品未使用です。自分には短すぎました。43cmです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/troupe145411.html
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