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ジョージジェンセン シルバー 925ヘマタイトリング 指輪 15号46B
商品番号 Q16848542246
商品名

ジョージジェンセン シルバー 925ヘマタイトリング 指輪 15号46B
ブランド名 ジョージジェンセン
特別価格 税込 7,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】GEORGJENSENジョージジェンセンシルバー925ヘマタイトリング指輪46B【実寸サイズ】ユニセックス：15号(メンズ/レディース)最大幅：約17mm重量：約8.1g【カラー】シルバー×ブラック【素材】　SV925×ヘマタイト【付属品】なし　　　　【状態】シルバーにやや傷がございますが良品です。早い者勝ちなのでコメントなく即購入OKです♪コメントがあった場合にもご購入者様を優先させていただきます。カラー···シルバー材質···シルバー装飾···その他ストーン
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