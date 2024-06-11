ジョージジェンセン シルバー 925ヘマタイトリング 指輪 15号46B

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商品詳細
【商品】GEORGJENSENジョージジェンセンシルバー925ヘマタイトリング指輪46B【実寸サイズ】ユニセックス：15号(メンズ/レディース)最大幅：約17mm重量：約8.1g【カラー】シルバー×ブラック【素材】 SV925×ヘマタイト【付属品】なし 【状態】シルバーにやや傷がございますが良品です。早い者勝ちなのでコメントなく即購入OKです♪コメントがあった場合にもご購入者様を優先させていただきます。カラー···シルバー材質···シルバー装飾···その他ストーン
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