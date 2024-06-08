名作　新品未使用NN42033 ノースフェイス　フリースキャプ　ブラック／カーキ

ノースフェイス thenorthfacecapNN42033ノースフェイス原宿にて購入ブラック カーキフリースキャプしっかりUVカットつばが長く、めちゃくちゃカッコいい！！アウトドアやウィンタースポーツに持ってこいのアイテム！！即完した名作です！！探されてる方も多いはず！！！！タグは外してしまいましたが、、、結局使わず、、、新品未使用発送時は薄く平らにして発送させていただきます。中古品のご理解の上でご購入ください。よろしくお願いいたします。SIZE:フリービームスユナイテッドアローズオッシュマンズ



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