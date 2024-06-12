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THERAMPAGE川村壱馬 BATTLEOFTOKYO アクリルスタンドセット
商品番号 T59232097895
商品名

THERAMPAGE川村壱馬 BATTLEOFTOKYO アクリルスタンドセット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,359 円
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商品詳細

⚠️専用出品です。他の方の購入はご遠慮ください。⚠️人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEファン卒するため、出品します。THERAMPAGE川村壱馬BATTLEOFTOKYOアクリルスタンドセット*️⃣土台や外袋はありません。*️⃣表面の保護シートはついていないため、目立った傷はありませんが、細かな傷がついています。*️⃣LIVEなどに何度か持っていきましたが、使用後はジップロックへ入れ、日の当たらないところで保管していました。即購入〇お値下げ△(要相談、お値下げ希望の場合はコメントにて希望額の提示をお願い致します。)
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