ヴィンテージ・オニキス・ブラック・スクエアリング[ 17号 ]

ご覧頂きありがとうございます。こちらはヴィンテージ・オニキス・ブラック・スクエアリングになります。他のサイズ15、19号も出品していますのでご覧下さい。両サイドにトリケトラ(ケルトノット模様)がデザインされています。このトリケトラは北欧ケルト人の三位一体(心・体・精神)を表すシンボルです。この一筆書きで終わりがなく、このトリケトラが心・体・精神のバランスと秩序をもたらすとされて、宗教的な儀式や装飾に用いられてきました。シンプルなデザインながらも存在感があり格好良いです。一つつけるだけでも様になります。リング幅も太く高級感がある仕様となります。古代インドでオニキスは悪霊から身を守るお守りとして用いられました。キリスト教では祈りの際に使うロザリオの素材として使われています。外部からの嫉妬・妬みなどの邪気を祓うだけでなく,自身の内なる悪い感情をもオニキスの黒い闇に閉じ込め,トラブルに巻き込まれないよう身を守る力があるとされています。トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはチタン製なので金属アレルギーの心配もなく、汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイド、トムウッドなど好きな方にもオススメです。【リング素材】チタン製【サイズ】17号(日本サイズ)————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————*値下げ不可*購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中!#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #オニキス5Q83



