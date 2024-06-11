【新品】エルメネジルドゼニア スーツ 濃紺 A6 身長175cm ②

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#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿洋服＿一覧⇦クリック #ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 生地ブランド紹介 】◆ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア）1910年、イタリア創業。世界の繊維業界を牽引する最高品質の生地メーカー。世界中のエグゼクティブから絶大な信頼を得て、国家元首をはじめ、実業家、芸術家、俳優、スポーツ選手などハイクラスの人々が愛用。世界中の紳士が憧れる生地ブランドです。アルマーニ、トムフォード、キトン、エルメス、ヒューゴボス、ラルフローレン、ブリオーニなどに生地を供給しています。こちらは、出張の多いアクティブなビジネスマンなどにも圧倒的な人気を誇るトラベラーシリーズ。シワになりにくく、シワからの回復も早い、高級服地が初めての方にも扱いやすいオススメの生地です。【 色 / 柄 】・ ダークネイビー系 薄い格子柄【 ディテール 】・２つボタン・ＡＭＦステッチ・袖仕立て：開き見せ・センターベンツ・総裏仕立て・お台場仕立て・ノータック【 生 産 】・生産国：MADEINJAPAN 日本製・大手百貨店展開・全日本紳士服産業協議会 承認商品【 商品詳細 】◆サイズ目安身長：175cm ウエスト：82cm◆ジャケット素材：表地毛100％ 胴裏キュプラポリエステル袖裏キュプラ表記サイズ：Ａ６肩幅：約44cm（両肩先間を直線計測）身幅：約52cm（脇下間を直線計測）袖丈：約61cm（肩先から袖口を計測）着丈：約74cm(襟下の背中心より裾までを計測)◆スラックス素材：表地毛100％ 裏地ポリエステル表記サイズ：Ａ６ウエスト：約84cm（平置き計測数値×２）総丈:約96cm股上:約24cm腿幅:約28cm（股下10cm位置より計測）股下:約72cm裾幅:約19cm裾処理：シングル若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用、オーダーサンプル。ジャケット裏にネーム刺繍あるため格安出品。気にされない方にはお買い得なお品。保管時の微細なスレ/汚れ/生地アタリはご容赦ください。季節感...春、秋、冬