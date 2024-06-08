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k18 クロス　ペンダントトップ
商品番号 U77689879291
商品名

k18 クロス　ペンダントトップ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,200 円
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商品詳細

k18クロス　ペンダントトップカラー···ゴールド材質···ゴールド縦2.5cm横1.5cm18k750バチカンに刻印あり自宅保管の為、神経質な方ご遠慮ください。
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