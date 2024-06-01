ハワイアンジュエリー リング 指輪 メンズ レディース ステンレス ターコイズ

★2023年から価格を変更！メリカリ限定で6980円の所6480円！★商品の特徴！正面はターコイズの浮き出！横はスクロールが描かれ裏はプルメリアが描かれてます！※ターコイズの黒の葉脈状の模様は個体によって違うため、写真と全く同じ柄が届くという事はございません！★ターコイズとは?強い守護のパワーを持ち、邪気をそらして持ち主を厄災から守ってくれると伝えられています♪お一つ通常8980円の所6980円！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心してご使用！購入の際はサイズをコメント下さい！サイズは下の商品説明欄↓\u003c商品説明\u003e●商品名:ハワイアンジュエリーリングターコイズ プルメリアスクロール●色:写真のみ●素材:ステンレススチール316L/K14イエローゴールドコーティング●サイズ:9号,11号,13号,15号,17号,19号,21号※太めのリングなので普段細いリングをお使いの方は1~2号大きいサイズをオススメです！●太さ：8mm厚み：1.8mm●男女兼用★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材となっております♪★海や温泉でも錆びない！医療用品にも使われているステンレスです♬高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く半永久的な輝きを演出します！#プルメリアプルメリアを身につけると魅力的になると言われています♫#スクロール(波)寄せては返す途切れることのない波。永遠に途切れることのない幸運を表しています！高級 記念日 男 女 男女 ハワジュ ギフト プレゼント ステンレス K14シルバー ゴールド 金属アレルギー 変色しない プルメリア クリスマス クリスマスプレゼント メンズアクセサリー シルバーアクセサリー ビーチ ゴールドアクセサリー ペア #リング#指輪#ステンレス#ハワイアンジュエリー#ハワイアン



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